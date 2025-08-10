En Mirtha: Eugenia Tobal habló por primera vez de su divorcio con Cabré

Con su característico estilo, la diva fue directo al tema: "Sufriste mucho por amor Eugenia. Lo pasaste mal", le dijo. Sin embargo, Tobal se diferenció de esa visión de "pobrecita": “Yo sufrí como cualquier mujer que sufre cuando se separa de un proyecto. Pero está bueno decir que después de eso mi vida fue bárbara también, porque siempre me ponen como en un lugar de pobrecita y la verdad que no. Mi vida fue maravillosa”, manifestó.

"Es bueno que lo comentes", destacó La Chiqui. Tobal, entonces, continuó: “Claro, porque sufrí como cualquiera cuando se separa. La vida te pone en situaciones complejas y hay que atravesarlas. Y yo me dediqué a sanar eso. Di vuelta la página”. La actriz enfatizó que han pasado quince años desde la ruptura que todo el mundo conoce y que su vida ha sido "maravillosa", con un presente hermoso al lado de su hija, Ema.