La mesa de este pasado sábado de Mirtha Legrand se convirtió en el escenario de un encuentro inusual. La conductora recibió a Eugenia Tobal y Laurita Fernández, ambas ex parejas del actor Nicolás Cabré. Aunque sus separaciones ocurrieron en contextos muy distintos, al igual que sus respectivas relaciones, la tensión se hizo presente cuando Mirtha indagó sobre el doloroso divorcio de Tobal que a día de hoy es muy comentado.
En Mirtha: Eugenia Tobal habló por primera vez de su divorcio con Cabré
La actriz visitó la mesa de Mirtha Legrand y fue consultada por su feliz presente y también por su, ya lejana pero polémica, separación de Cabré.