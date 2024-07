En medio de la crisis con Wanda los hinchas del Galatasaray a favor de Icardi

En este sentido, desde las redes sociales los fanáticos del Galatasaray, club donde juega el delantero y es muy querido, muchos se volcaron para darle fuerzas al futbolista y cuestionaron duramente a la madre de sus hijas Isabella y Francesca.

Como suele ocurrir en estos casos, la gente toma partido por uno y por otros y los fans del club donde juega Icardi lo apoyaron masivamente en este difícil momento personal y remarcaron en que "no esté triste".

"La gente te ama más que a esa mujer que siempre te dejo avergonzado sus publicaciones desubicadas... Entendé que ella jamás fue una mujer de familia... Solo una buscona regalada... Así que no te deprimas Maurito que jamás vas a estar solo! Sos más joven que ella y más lindo... Nunca lo olvides que podes obtener lo que querés y a quien quieres", fue uno de los tantos comentarios que recibió uno de sus últimos posteos en Instagram.

"Mauro, estamos contigo. Esta temporada debes ser mejor que nunca", "Siempre estamos contigo", "No estés triste, estos tiempos difíciles pasarán, tienes chicas hermosas y millones que te aman", "No estés triste, créeme, verte triste me quita el sueño. Hay millones que no pueden dormir contigo. No estamos acostumbrados a verte triste. Siempre nos ha encantado tu cara sonriente", "Nunca estés triste, rey... Hay 30 millones de aficionados del Galatasaray que te quieren y están enamorados de ti. Y siempre será así", fueron otros comentarios que recibió Mauro Icardi a puro apoyo de la afición del club turco.