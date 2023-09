En el quinto mes de embarazo, Magui Bravi reveló el sexo de su bebé

Durante la tarde, la joven estuvo de visita en Cortá por Lozano (Telefe), y en primer lugar se sinceró acerca de un delicado momento en lo que fue su búsqueda de ser mamá. “Teníamos muchas ganas, y la verdad no lo estábamos buscando y yo pensé que me iba a costar mucho. Hace un tiempo hice un tratamiento de fertilidad, congelé, y en ese momento me dijeron que tenía poca reserva ovárica y que no debía dilatar mucho la maternidad. Para mi fue bastante shockeante porque yo quería esperar unos años más”, confesó.

Finalmente, luego de una charla distendida y a través de un juego muy divertido con el panel, reveló que sería mamá de un varón. "Con todo este azul les cuento al fin que es un varón. Recién salidos del programa, Vero y los chicos lo adivinaron de toque", escribió en un posteo al terminar la grabación.