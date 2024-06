“Yo te di la vida hace 12 años y vos me salvaste la mía después. Con tu risa y tu mirada me amaste y mi corazón no pudo dejar de latir al lado del tuyo. Si supieras, hijo, el orgullo que me da verte hoy tan grande y tan sabio", expresó la modelo.

Y agregó: "Como dice la canción ‘Se necesita algo frío para conocer el sol, se necesita uno para otro, la vida va como un círculo completo, la vida es maravillosa’”.