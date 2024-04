El sorpresivo anuncio de Diego y Yanina Latorre

Así como recordó su oposición a festejar recientemente el cumpleaños de su mujer. “Es más, ella cuenta que la última noche, antes del festejo del cumpleaños de ella, la última noche yo bajo de las escaleras, estaba tomando un vino y le digo: ‘¿Estás segura de que querés hacer una fiesta? Porque yo no quiero’. Ya hay invitados, está todo armado... Pero yo hasta último momento le voy a decir que no, que no tengo ganas de ir, se la voy a boicotear, le voy a poner piedras", confió totalmente serio.

No obstante, admitió: "Pero bueno, finalmente termino aceptando. Primero porque ella no claudica, lo va a hacer igual. Soy una queja permanente". Y declaró con total franqueza "No me gustan los festejos, no me gustan las fiestas. Yo prefiero un asado, un vino o lo que te guste, música tranquila, charla con amigos. 12 y media de la noche, 1, cada uno para su casa. Ese soy yo, feliz, y me pongo a ver la televisión en mi sillón con mi perro. Ese soy yo”.

Claro que es ese momento de la nota apareció Yanina Latorre confirmando que efectivamente el 11 de agosto habrá fiesta. Y mientras explicó mirando a cámara “Esto es así, psicología, 30 años. La fiesta yo ya lo organicé, ya contraté... Tenemos una sorpresa, nos casamos de nuevo”, Diego respondió entre risas: “Nooo, noooo, yo no me quiero casar de nuevo. Ya fue una vez. ¿Dos? Basta...”.

“Vos vas organizando, vos vas haciendo. Si tu marido te dice todo que no, yo te enseño. Porque de a poco y al final, una hace lo que quiere”, completó resuelta Yanina Latorre. Y por último, ya de vuelta en el piso de LAM, la angelita no pudo más que reírse a carcajadas y afirmar resuelta: “¡Qué buenos somos juntos! Estos son treinta años de matrimonio, amor. Aprendan, sígannos a Diego y a mí si quieren saber lo que es una pareja”.