Coco Sily habló por primera vez de su separación con Caramelito

“Fue como una desgracia, no la situación de pareja, sino la viralización de la ruptura”, admitió el conductor y humorista sobre el impacto que tuvo la noticia en los medios.

Coco reveló además que jamás habría pensado que Caramelito Carrizo quería separarse de él para volver a apostar a la relación con su ex marido.

“Me dejó muy rápidamente. Yo no lo vi venir porque de un día para el otro me dijo que no quería estar más conmigo porque quería apostar a otra relación”, cerró sincero Coco Sily.