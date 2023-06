El posteo de Neymar por su presunta infidelidad

"Bru, hago esto por ustedes dos y por tu familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en NUESTRA vida", arrancó el posteo y continúa: "Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo. Me atrevo a decir que cometo errores todos los días. Pero todo esto llegó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba que siguiera a mi lado, la madre de mi hijo. Alcanzó a su familia, que hoy es mi familia. Alcanzó su intimidad en un momento tan especial como es la maternidad".

Le pidió una nueva oportunidad: "Ya me disculpé, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero HOY eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. SIEMPRE NOSOTROS. TE AMO".