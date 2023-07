El Pollo Álvarez se metió en la pelea entre Cinthia Fernández y el Negro Oro

En tanto, sobre la actitud del Negro Oro para con Cinthia, Paula Varela deslizó que "En un punto, el conductor tiene que marcar las reglas". Pero Álvarez retrucó: "No estoy tan de acuerdo con eso. A mí me parece que los conductores y las conductoras manejan el programa, pero, al fin y al cabo, lo hacen los equipos".

Así, cuando repasaron el aguerrido accionar de Cinthia Fernández como panelista, El Pollo Álvarez claramente la defendió asegurando que "Cinthia es justiciera". Y concluyó contundente expresando: "Después, hay que ver si tiene razón o no. A mí, a lo largo de estos meses que he trabajado con ella, me ha demostrado, con otros gestos, que es un minón. Es buena mina, más allá de que todos la queremos en un equipo".