El Polaco contó el motivo por el que fue internado de urgencia

"Quiero decirles que este es mi nuevo TikTok, para toda la gente que quiera estar ahí comunicada y sabiendo cosas mías y de la banda", llevó tranquilidad el Polaco a sus fans.

Y aclaró ante la versión que circuló: "Estoy internado por una infección urinaria que si Dios quiere mañana o pasado me voy. Estoy mejor, así que les mando un beso”.

Luego, ya a punto de retirarse de la clínica, el artista tropical comentó: “Bueno viejo, acá estamos, a punto caramelo. Ya casi estamos a punto de terminar todo y salimos de boxes, a la cancha. Tranquilos, tranquilos, está todo bien. Gracias por tantos mensajes cariñosos".

Y cerró con un palito: "Hay gente que se acuerda de vos cuando estás mal, no sé si es bueno o malo eso, me da un poquito de bronca, pero no importa. ¡Los quiero mucho!”.

Dalila confirmó su infidelidad con El Polaco y lo incineró por su accionar

La cantante Dalila confirmó su affaire con El Polaco en el programa de streaming Pelotuchos, Pelotuchas y cuestionó al cantante no decir la verdad de lo que ocurrió entre ellos públicamente.

“Hace muchos años que nos conocemos y justo una vez se dio en un teatro en Rosario, le contaron que yo estaba, se levantó de la suite donde estaba y salió a verme”, dijo al principio Dalila sin revelar quién era la otra persona.

Y siguió su relato admitiendo después que el otro en cuestión se trataba de El Polaco: “Ahí salimos abrazados en algunas fotos. Todavía no consumamos el acto. Y ya que está, voy a ser muy honesta, porque si fui honesta con mi pareja... él me llama para su cumpleaños, me invita, yo voy, estuve en el camarín".

"Y en algún momento me pidió que cantara, le dedicara una canción, le canté y sí... Terminamos a los besos", confesó sin vueltas la cantante sobre lo que pasó aquella vez con su colega.

Luego, Dalila explicó que luego fue ella quien le admitió a su marido lo que había ocurrido con El Polaco: "Yo ya sabía que cuando llegara me iban a decir que tenemos que hablar. Sí, hablé y le dije la verdad. Fui muy sincera. Le dije que estuve en falta, le pedí disculpas y que la decisión era suya (por si quería separarse)".

Al ver que El Polaco no contó públicamente la verdad de lo que había sucedido entre ellos, Dalila lo cuestionó picante:"Dale bolu... No tenés huevos para decirle a tu mujer, mujer que ya no es tuya (por Barby Silenzi)".

"Yo tengo ovarios para decirle a mi pareja: 'sí, me mandé una cagada'. Ya está, qué querés que te diga. Son cosas que pasan, te tomas un par de tragos, estas con tus amigos y te puede llegar a pasar", concluyó la cantante.