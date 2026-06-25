Quirno celebró la resolución de la ONU para que Reino Unido reanude las negociaciones por Malvinas

Además, indicó que en el territorio habitan aproximadamente 1200 soldados británicos, lo cual según su visión revela el "carácter estratégico y militarizado de la ocupación".

A su vez, mencionó la profunda preocupación del Estado argentino respecto de los avances británicos para iniciar actividades de explotación de hidrocarburos. Puntualizó que las firmas licenciatarias realizaron anuncios formales para el desarrollo de yacimientos petroleros en áreas que se encuentran bajo estricto litigio internacional.

La sesión del organismo internacional comenzó por la mañana y concluyó rápidamente con el respaldo unánime a la propuesta copresentada por Chile. El documento técnico, que recibió el aval formal de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, ratifica la necesidad de poner fin a la prolongada situación colonial.

El texto de la resolución aprobada por los países miembros determina las vías diplomáticas obligatorias para resolver el histórico diferendo. El dictamen establece textualmente que "la manera de poner fin a la especial y particular situación colonial en la cuestión de las Islas Malvinas es la solución pacífica y negociada de la disputa de soberanía".

"Lamenta que, a pesar del amplio respaldo internacional a una negociación entre los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido que incluya todos los aspectos sobre el futuro de las Islas Malvinas, aún no hayan comenzado a aplicarse las resoluciones de la Asamblea General sobre esta cuestión", agregó

En su apartado de cierre, el organismo multilateral instó formalmente a las administraciones de ambos países a restablecer los mecanismos de vinculación diplomática directa. El documento final "pide a los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido que afiancen el actual proceso de diálogo y cooperación mediante la reanudación de las negociaciones".