En diálogo con este medio, Bezina confirmó que este año no arregló su cachet con la producción, motivo por el cual el ex GH ocupará su lugar.

En tanto, se sabe que Daniel Romero, el otro famoso "Susano" que acompaña a la diva desde hace más de una década, será quien completará la dupla masculina que secundará a la conductora en su show dominical.

"No voy a estar este año con Susana en su programa porque con Telefe no llegamos a un acuerdo económico. Desde ya más que agradecido a Susana y a su producción por tantos años compartidos desde el 2004 al 2019, una experiencia que para mí será única e inolvidable", indicó Marcelito en diálogo con este portal.

Sobre Licha opinó: "Me enteré que estará Lisandro de Gran Hermano en mi lugar y no lo conocía porque yo no miro televisión. Me parece más que acertado su ingreso, es un pibe con una presencia y facha espectacular. Junto con Dani Romero harán una dupla única".