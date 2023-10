El motivo por el que las hijas de Neumman no quieren vivir con Urcera

“Cubero es un súper papá. Parecería ser que Allegra también querría irse a vivir con él, lo que circula es que Manuel Urcera no tendría el mejor de los tratos”, comenzó contando la panelista de DDM, Pochi de Gossipeame, en su cuenta de Instagram, donde suele compartir diferentes aspectos de la farándula.

Y luego agregó: “Si se rasca un poco lo que cuentan es que él no tendría la mejor de las formas. Yo me pregunto si Nicole se va a casar igual con una persona con la cual sus hijas no se sentirán tan cómodas”.