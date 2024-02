El motivo por el cual Marcos terminó su relación con Julieta

“Hay una historia de desamor. Marcos deja a Julieta. Había un proyecto de empezar algo y Marcos toma la decisión de no seguir. No es que Julieta también quería eso”, expuso el productor del programa de Ángel de Brito.

image.png

Al tiempo que detalló: “Marcos es el que dice ‘no estoy para esta’. Y me cuentan que lo que él decía en privado es que no le servía para su carrera estar pegado (a Julieta). Marcos busca un perfil de chica diferente y Juli no cuajaba en esa estética que Marcos quería”.