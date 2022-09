El mensaje de Jimena Barón que hizo llorar a Cinthia Fernández

"Las admiro y abrazo hasta la Luna, sobre todo a las que les costó y les sigue costando tanto... Y dejan todo abajo de la alfombra hasta que ellos se duerman para poder llorar un rato, dormir un poco y seguir al día siguiente. Hay recompensa allá arriba y también acá abajo, cuando ellos crecen y se vuelven incondicionales, porque ellos saben, ellos saben más que nadie", cerró su catártico posteo Jimena desde su cuenta de Instagram.

Al ver tremenda y emocionante historia con la que se sintió identificada, Cinthia Fernández no dudó un segundo en compartirla y responderle, sorora, a Jimena Barón "Ok... Me hiciste llorar, pero gracias por la basura que se me metió para lagrimear...".