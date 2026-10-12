Una crecida histórica en las Cataratas del Iguazú obligó a cerrar el Parque

Parque Nacional Iguazú: cierre preventivo por crecida

La decisión de cerrar el acceso al Parque Nacional Iguazú se fundamenta en la necesidad de garantizar la seguridad ante el inusual caudal del río. Los técnicos realizarán relevamientos exhaustivos sobre los circuitos e infraestructura del área protegida para evaluar el impacto de la creciente. Si bien del lado argentino el acceso fue restringido, el área protegida en Foz de Iguazú, Brasil, mantuvo sus puertas abiertas a los turistas.

Caudal extremo. El flujo de agua superó los 12.000 m³/s, casi nueve veces el promedio, forzando el cierre preventivo.

El incremento se produjo rápidamente, pasando de menos de 4.000 metros cúbicos por segundo el sábado a 11.500 el domingo por la tarde. La fuerza del agua y el color rojizo, producto del arrastre de tierra, generan un espectáculo natural imponente, aunque la seguridad primó para evitar incidentes.

Cómo afecta El Niño a las Cataratas

Las copiosas lluvias en la región de la Triple Frontera y las altas cuencas del Iguazú son atribuidas a los efectos de El Niño, que pronostica condiciones adversas hasta el próximo jueves. En 2023, un caudal superior a los 20.000 metros cúbicos por segundo provocó el desprendimiento de más de la mitad de la pasarela a Garganta del Diablo, y un evento similar en 2022 también generó importantes destrozos en la infraestructura del parque.