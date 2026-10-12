Tres sujetos atacaron a Carlos Alberto Comastri, de 44 años, cuando salía de su domicilio. Lo golpearon en la cabeza con una barreta y lo dejaron inconsciente. Luego ingresaron a la vivienda, donde amenazaron con un arma de fuego a sus padres y exigieron una suma de 500.000 dólares.
Golpearon a un hombre con una barreta en un violento asalto
Lo golpearon en la cabeza con una barreta y lo dejaron inconsciente. Luego ingresaron a la vivienda, donde amenazaron con un arma de fuego a sus padres y exigieron una suma de 500.000 dólares.