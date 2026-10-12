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Golpearon a un hombre con una barreta en un violento asalto

Lo golpearon en la cabeza con una barreta y lo dejaron inconsciente. Luego ingresaron a la vivienda, donde amenazaron con un arma de fuego a sus padres y exigieron una suma de 500.000 dólares.

Tres sujetos atacaron a Carlos Alberto Comastri, de 44 años, cuando salía de su domicilio. Lo golpearon en la cabeza con una barreta y lo dejaron inconsciente. Luego ingresaron a la vivienda, donde amenazaron con un arma de fuego a sus padres y exigieron una suma de 500.000 dólares.

El violento episodio comenzó cuando Comastri se retiraba de su casa y fue abordado por los tres agresores, que lo atacaron hasta dejarlo inconsciente. Después, los sujetos ingresaron a la propiedad y amenazaron a sus padres con un arma de fuego para que entregaran el dinero.

Ante la imposibilidad de obtener la suma exigida, los delincuentes maniataron a uno de los damnificados y revisaron la vivienda en busca de objetos de valor. Finalmente, sustrajeron una billetera que contenía $120.000.

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El robo continuó en el local comercial lindante, también propiedad de las víctimas. De allí, los sujetos se llevaron una botella de fernet y diez paquetes de cigarrillos.

El hombre fue trasladado a una clínica

Tras el ataque, personal de emergencias trasladó a Comastri a un hospital para que recibiera atención médica. Posteriormente, fue derivado a la Clínica San Juan, donde permaneció bajo asistencia profesional.

Según la información disponible, el hombre recibió el alta médica alrededor de las 11 del lunes 12 de octubre y actualmente se encuentra fuera de peligro.

El hecho estuvo marcado por la violencia con la que actuaron los delincuentes, tanto contra el hombre de 44 años como contra sus padres, quienes fueron amenazados con un arma de fuego durante el asalto.

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