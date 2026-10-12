La Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines perdió por 2 a 1 frente a Francia en su estreno en la Copa Mundial de los World Skate Games 2026, que se disputa en Asunción, Paraguay. El conjunto nacional no pudo comenzar con una victoria en la primera fecha de la fase de grupos.
Argentina debutó con una derrota ante Francia en el Mundial de hockey
El seleccionado argentino Senior masculino cayó por 2 a 1 frente a Francia en su estreno en los World Skate Games 2026, que se disputan en Paraguay.