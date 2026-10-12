Argentina debutó con una derrota ante Francia en el Mundial de hockey

El único gol argentino lo convirtió Facundo Navarro, mientras que Bruno Di Benedetto y Marc Rouzé marcaron para el seleccionado francés, que se quedó con el triunfo por la mínima diferencia.

El equipo nacional, dirigido por José Luis Páez, deberá dar vuelta la página y enfocarse en su próximo compromiso, con la necesidad de sumar para acomodarse en la fase de grupos del campeonato mundial.