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Argentina debutó con una derrota ante Francia en el Mundial de hockey

El seleccionado argentino Senior masculino cayó por 2 a 1 frente a Francia en su estreno en los World Skate Games 2026, que se disputan en Paraguay.

La Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines perdió por 2 a 1 frente a Francia en su estreno en la Copa Mundial de los World Skate Games 2026, que se disputa en Asunción, Paraguay. El conjunto nacional no pudo comenzar con una victoria en la primera fecha de la fase de grupos.

El único gol argentino lo convirtió Facundo Navarro, mientras que Bruno Di Benedetto y Marc Rouzé marcaron para el seleccionado francés, que se quedó con el triunfo por la mínima diferencia.

El equipo nacional, dirigido por José Luis Páez, deberá dar vuelta la página y enfocarse en su próximo compromiso, con la necesidad de sumar para acomodarse en la fase de grupos del campeonato mundial.

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Argentina vuelve a jugar este martes

El seleccionado argentino disputará su segundo partido este martes 13 de octubre, cuando enfrente a Angola desde las 20, hora de Argentina y Paraguay. El encuentro se jugará en el estadio Pabellón Arena, en Asunción.

Luego, el conjunto albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos frente a Chile, el miércoles 14 de octubre, también a las 20.

Tras la derrota en el debut, Argentina buscará recuperarse en su próxima presentación y mantenerse en carrera en la competencia internacional.

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