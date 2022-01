El lunes arranca Flor de la V al frente del nuevo Intrusos

Por otro lado, también se dijo que volvería Luis Ventura, pero finalmente no será así. El periodista y conductor de Secretos Verdaderos seguirá en el equipo de A la tarde con Karina Mazzocco, además de hacer su clásico programa de los sábados.

Además, cabe destacar que la conducción de Flor de la V en Intrusos será hasta fines de febrero y que en el panel irán rotando nuevos nombres en los próximos días.

La emotiva despedida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Intrusos

Este viernes, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se despidieron de Intrusos, el programa de espectáculos insignia de las tardes de América TV.

"Me tocó sumarme a este ciclo, que tiene una carrera legendaria en la TV, que supo crear Jorge Rial. Siempre con un gran equipo y una gran producción", comenzó diciendo Lussich.

El periodista recordó cómo fue su experiencia en el programa. "Después bueno, le empecé a sumar mi impronta personal a Intrusos, en el año 2020, primero como panelista. En ese momento con Jorge a la cabeza. Él tuvo una enorme generosidad porque me dejó intervenir desde mi lugar", siguió Lussich.

"En el mes de febrero del 2021, cuando se empezaba a saber que Jorge no iba a seguir, Julián León, nuestro productor, nos propuso empezar a hacer las aperturas juntos, con Adrián. Comenzamos a probar algo que nosotros sabíamos que teníamos porque nos conocemos hace 15 años", acotó sobre su salto a la conducción del ciclo.

Feliz y agradecido, Lussich mencionó a quienes apostaron por ellos. "El canal nos eligió, con el apoyo de Liliana Parodi, Daniel y Agustín Vila, y todo el directorio de América TV", resaltó.

Adrián Pallares, en tanto, rememoró que su llegada al canal fue hace 15 años. "Hace 9 años que llegué a este canal, de la mano de Julián León que, cuando me quedé sin trabajo en canal 9, me llamó y me dijo 'solo llamo para saber si estás bien'. Pasé en América por todos lados. He tenidos mis programas mas chicos, más grandes, y fui productor de este programa", comentó.

El periodista remarcó que se lleva los mejores recuerdos de su paso por América TV. "He sido muy feliz en este programa y todos estos años. Agradecemos a Gabriel Hochbaum y Claudio Belocopitt, que también nos han apoyado. Esto es una decisión nuestra, que el canal tomó muy bien. Nos pusimos de acuerdo para poder darnos la mano y despedirnos... nos volveremos a encontrar prontamente", enfatizó.

En el final, con la voz entrecortada, Pallares le dedicó una frase final a su colega. "La verdad que se hace mucho más fácil trabajar con un tipo como Rodrigo Lussich. Me siento bendecido por trabajar con un tipo como él", concluyó.