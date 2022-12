El hermano de Icardi destrozó a Wanda: "Qué asco de ser vivo"

Este miércoles, Guido Icardi (hermano del ex de Nara) publicó una serie de historias en la red social de Meta que encendieron las plataformas. En la primera imagen, se puede ver una foto de Wanda Nara acompañado de un cruel texto.

"Qué asco de ser vivo", escribió Guido Icardi, para después justificarse en una segunda historia: "¡Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale", agregó. El hermano terminó su descargo con una tercera foto de Nara, con una sola palabra para agregar: "Asco".

La respuesta del hermano de Mauro Icardi es consecuencia de la reciente confirmación de la ruptura entre el futbolista y Wanda Nara. Según informó Juan Etchegoyen por Mitre Live, la separación habría dejado a Icardi "abatido y bajoneado".

"Lo que me decían también es que él no entiende bajo ningún punto de vista la relación de su ex con L-Gante. Me hablaron de puñal por la espalda, eso sentiría Icardi en este momento", informó sobre el comentario del círculo íntimo del famoso.

"¿Por qué abatido y bajoneado? Porque él continúa enamorado de Wanda. Él intentó conquistarla, pero ella no quiso saber nada. Está todo mal y re contra terminado. Icardi ya ha entendido, me cuentan, que su historia de amor con Wanda está concluida", agregó.

En una reciente entrevista con la revista ¡Hola!, Wanda Nara confirmó que la aparente reconciliación en las Islas Maldivas que tanto promocionó Icardi por sus redes sociales fue "un manotazo de ahogado" que no logró salvar la relación. "Hay situaciones en las que es mejor separarse para que continúe la paz familiar", sostuvo la rubia.