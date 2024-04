El gran gesto de un jugador de Los 8 escalones

“He tomado una decisión Guido. Hasta acá llega mi camino. O sea, vamos a hacer el juego más interesante. El premio de hoy no me lo llevo yo. Decidí que no voy a volver y que los tres millones son para mi compañero que llegó hasta la final (Omar). Merecido, para que siga jugando y siga rodando. Volveré por la llave”, expresó Joaquín.

Ante los aplausos de todos en el estudio por su noble acción, Omar atinó a decir en medio de la sorpresa y muy agradecido: "Es un montón, una locura", manifestó mientras se abrazaban.

“Yo no soy avaro. Y la verdad es que me está costando seguirle el ritmo al programa, venir todos los días. Es como que digo: ‘che, bueno. Que le toque a otra persona más’”, explicó Joaquín al respecto de no continuar en el ciclo.