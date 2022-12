El gesto de Wanda Nara que podría calmar a Mauro Icardi

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ℝ ℂℝ (@mauroicardi)

Y no fue otra que Juariu, la detective de famosos de las redes sociales, quien se percató de semejante guiño por parte de la mediática, o quizás una señal en son de paz para intentar calmar la ira de su marido en cada uno de sus intervenciones 2.0.

Pero curiosamente, hoy ese "me gusta" de Wanda en el posteo de Mauro Icardi no está lo que hace pensar que al quedar expuesta la rubia habría retirado el like, aunque ya era demasiado tarde porque la ex MasterChef Celebrity ya había hecho la captura de pantalla y se lo había contando a sus casi 700 mil seguidores. Sin duda, esta historia continuará...

Mauro Icardi lo hizo de nuevo ¡Se metió en un vivo de Wanda Nara y le dijo de todo!

Vaya si Wanda Nara tuvo un viernes agitado. Después de sus actividades junto a sus hijos y de pasar por su local de cosméticos en el shopping del Abasto para charlar con la prensa y saludar a sus fans, por la noche se animó a un vivo de Instagram para aclarar algunas cuestiones. Pero desde Turquía se metió Mauro Icardi con picantísimos comentarios.