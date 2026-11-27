Para bloquear el capítulo oficialista resultaron determinantes los votos de bloques que suelen acompañar al Gobierno —como Provincias Unidas (Córdoba y Santa Fe), el MID y Elijo Catamarca—, sumados a los misioneros de Argentina Federal, el radical Diógenes González, Mariano Campero, Álvaro González (PRO) y Karina Banfi. “Esto rompe el equilibrio fiscal. Hay que ser responsables y consecuentes con lo que se puede destinar”, advirtió la diputada Silvana Giudici, mientras desde el bloque oficialista adelantaron que buscarán un entendimiento con el radicalismo en el Senado para alcanzar un monto más accesible antes de analizar un eventual veto parcial.

El oficialismo también resultó derrotado en el capítulo IV, donde la oposición frenó un recorte y aprobó un incremento de partidas equivalente al 0,35% de la tasa estadística —impuesto que grava las importaciones— destinado al INTA, el INTI, el SENASA y el CONICET.

En cambio, el Gobierno sí consiguió blindar su redacción en el capítulo referido al régimen de discapacidad tras sumar el apoyo de Provincias Unidas y Argentina Federal. Mientras desde el peronismo denunciaron que las planillas anexas recortaban en un 14% real programas como Incluir Salud y exigían explicitar los recursos dentro de la ley, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado defendió el texto señalando que el artículo 35 obliga al jefe de Gabinete a garantizar las prestaciones mediante partidas de la Jurisdicción 91 (Obligaciones a cargo del Tesoro).

Para asegurar el respaldo en general, el Ejecutivo incorporó además una serie de concesiones negociadas con bloques aliados y el PRO: una partida extra de $50.000 millones para un plan de recuperación de pasos fronterizos, $500 millones adicionales para la Conservación de Bosques Nativos (llevando el total a $25.000 millones), autorización de endeudamiento por USD 90 millones para obras del ferrocarril Belgrano Cargas en Salta, la prórroga del régimen de promoción del autopartismo hasta 2032, aval financiero de la CAF para la Ciudad de Buenos Aires, control bicameral sobre concesiones viales y la eliminación del artículo que quitaba la actualización por inflación a la AUH y las asignaciones familiares.

Durante el debate en el recinto, el diputado radical disidente Pablo Juliano cuestionó que el proyecto “deja a millones de argentinos afuera, principalmente las mujeres, los niños y los jubilados” y criticó el aumento del 90% en los gastos reservados de la SIDE. En la misma línea, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada objetó las proyecciones de crecimiento económico del Gobierno. En el cierre, el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, defendió la iniciativa asegurando que se trata de un Presupuesto equilibrado que garantiza fondos para educación, salud, jubilados y universidades.