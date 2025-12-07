El fuerte cruce de Yanina Latorre y Luciana Salazar en las redes

image

"Y que se atreva a desmentirme esto, que se la clavo al ángulo en dos segundos. Como con todas las mentiras de dice de mí y de mi hija", siguió su relato.

image

Qué dijo Yanina Latorre de Luciana Salazar

Horas más tarde, Yanina Latorre, como era de esperar, no se quedó de brazos cruzados y salió a responder cada uno de los mensajes publicados en X.

"Sos tan ignorante que pones 'comunicadora de este portal'. No es un portal, es un programa de televisión y esta es su cuenta de X y yo soy la conductora", comenzó, explicando algo que ella consideró básico y que daría entrada al exabrupto.

"A mi no me vas a extorsionar como a Redrado. No arreglé ningún juicio, con él salí sobreseída. Me demanda por decir que te psicopateaba pedazo de burra. Yo no soy vos, yo laburo y mucho", siguió.

image

Respecto a lo que Salazar dijo del juicio de Ana Rosenfeld, sugiriendo que la postura de la conductora estaría motivada por intereses personales y no por convicción, le aclaró: "Nadie pierda plata en juicios, burra. Con Rosenfeld perdí y apelé. Arreglé después. ¿Sabes cuánto perdí? 25.000 pesos que como apelé no pagué. ¿Te da? Conmigo no".

image

Sobre este punto, Latorre con su característico estilo, picante y fuerte, le respondió sobre lo que dijo de Martín Redrado: "'Se la clavo al ángulo' JAJAJAJAJAJA. Esta chica está acostumbrada a extorsionar y amenazar pero se le está terminando. De tu hija jamás hablé, hablo de tu vida y tu lamentable papel en la vida".