El error de Furia de Gran Hermano que podría dejarla afuera

El drama de Coti Romero en Gran Hermano 2023

Coti Romero entró a la casa de Gran Hermano 2023 para desestabilizar a Furia, la jugadora más fuerte de esta edición, y poder llevarse el premio mayor. Sin embargo, en las últimas horas se le presentó un problema que podría hacerle tirar su plan por la borda.

La correntina reconoció que le gusta uno de sus compañeros, pero el joven está “prohibido” y podría quedar eliminada. Se trata de Bautista, que durante su estadía se puso de novio con Denisse. Los fanáticos de esta pareja están atentos a cualquier jugada de Constanza, y en las redes ya advirtieron que no dudarán en sacarla si se le insinúa al cantante uruguayo.

Me gusta Bautista, si él avanza listo, me voy a soltar un poco más. Perdón Denu”, se le escuchó decir a Romero en el confesionario, mientras que Nacho Castañares -conductor del streaming y excompañero suyo en Gran Hermano 2022- deslizó que no le cree nada. “Es estrategia a morir. Sabe que es para hacerle pisar el palito. Es la única forma que tiene de que Bauti hoy por hoy gane hate y lo saquen”, sentenció.