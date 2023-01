El duro cruce de Paula Chaves y la dueña de la casa que alquiló en Carlos Paz

Paula encontró un perro abandonado y lo llevó a la propiedad, pero la dueña le indicó que no aceptaban mascotas. La mujer de Pedro Alfonso reaccionó molesta, contó los detalles del conflicto en sus redes y puso en adopción a la mascota.

"No la puedo tener más. La dueña de la casa de Córdoba no quiere. Por favor. ¿Alguna familia que quiera adoptarla?", escribió la actriz y conductora en un posteo en su Instagram.

La propietaria se enteró que Paula hizo esa publicación y no dudó en escribirle. "Paula ahí me acaban de pasar esto. Mañana va a pasar la guardia a verificar que no esté más ese perro. Nosotros tenemos un acuerdo, no me salgo de lo que acordamos. Es un problema tuyo, no mío. En mi casa no hay perros de la calle”, le dijo la mujer a la protagonista de Un plan perfecto.

Finalmente, Paula capturó el chat con la dueña de la casa y lo compartió con sus seguidores. "¿Alguien en Carlos Paz me puede ayudar dando tránsito hasta que consiga una familia?", reiteró.

Paula Chaves reveló cómo se imagina el encuentro con Zaira Nara y Facundo Pieres

La relación de Zaira Nara y Facundo Pieres es un hecho. Hace unos días, la modelo se mostró en un evento en Punta del Este junto al reconocido polista.

La diosa de las pasarelas estuvo en boca de todos por haber iniciado un romance con el ex de su mejor amiga, Paula Chaves.

El martes, la mujer de Pedro Alfonso estuvo en un móvil con LAM (América TV) y contó cómo está su vínculo con Zaira. "Está todo bien, hablamos hace dos días, tenemos una relación hace muchos años. Ya nos vamos a ir acomodando", afirmó.

La amo, es mi amiga, iremos viendo cómo nos vamos a acomodando con el pasar de los días... fusionando esto que es nuevo", siguió. "¿Te jodió?", retrucó Ángel. "No, la verdad no, porque sucedió (la relación con Pieres) hace muchísimos años", respondió la modelo y conductora.

"Un día te va a caer con su pareja nueva, que fue tu pareja, ¿cómo va a ser eso?", quiso saber el periodista. "Por eso te digo que vamos a ir viendo cómo nos acomodamos con esta situación. Pedro es lo más, es capaz de todo.... es muy tranquilo, por suerte", sentenció.