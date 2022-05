El Duki sufrió un accidente y apareció en silla de ruedas

"Camino a ciudad de México tuvimos un pequeño accidente, no se preocupen no es nada grave, solo me lastimé el pie derecho pero tamo al 100", indicó El Duki en sus historias de Instagram al mostrarse en la silla de ruedas.

"Ya estamos en camino México, mirá, estamos yendo en esta pa, en la silla de ruedas. Ya supiste! Los amo, nos vemos a la noche", agregó luego aclarando que estaba bien de salud.

Tras la función, el joven artista, de gran momento, expresó: "Gracias, Monterrey. Los amo. El arranque de la gira fue hermoso. Gracias por el respeto y el amor. Les mando un abrazo especial a los que estuvieron fuera del hotel, esperando día y noche para saludarme y verme".

"A los que no pude ver, o no pudieron sacarse una foto conmigo, les pido disculpas y les prometo que la próxima será la buena. Teniendo 4 shows seguidos, las exigencias son altas y el tiempo libre, poco. Gracias a todos, los veo pronto", finalizó.