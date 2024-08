A través de su cuenta de Instagram, el músico compartió una serie de imágenes con su hija de 17 años y escribió: "Hija hermosa... buena... inteligente... amorosa... mi primogénita... crack... educada... 17 años de vida, mi amor… el mismo tiempo... que empezó mi vida como padre... sos un orgullo de hija... gracias a dios por traerte a mi mundo... te amo, hija".

Sin embargo, la carta no terminó ahí porque agregó picante: "PD: Pendejos, sí, a los que me dicen suegro no les voy a contestar a uno por uno, pero los tengo en la mira”.