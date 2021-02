El desgarrador mensaje de Sofía Zámolo a su mamá

Zámolo compartió un escrito en sus historias, a casi un mes de contarle a sus seguidores sobre la enfermedad de su mamá. “Qué linda mamá, qué ganas de verte así”, comenzó diciendo, junto a una foto de Cristina con California en brazos.

“¿Qué pasó? Todo este año luchando al lado tuyo y hoy Dios decide qué va a pasar con tu vida. Sólo él sabe”, expresó conmovida.

"Quiero abrazarte y estás tan frágil. Te amo, mamá. No me imagino la vida sin vos. Acá estoy agarrándote la mano fuerte. Siempre”, cerró la modelo, indicándole a sus seguidores que el estado de salud de Cristina continúa siendo delicado.

Hace unos días, Sofía publicó una foto de su mamá, donde le hacía un pedido especial: “Te amo mamá. Todos rezamos por vos, no me bajes los brazos. María Cristina Guerrero. No dejen de rezar y pedir por su salud por favor. Amén”.