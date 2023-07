El desgarrador mensaje del hermano de Silvina Luna que preocupó a todos

También, le agradeció al personal médico que la está cuidando. "Ella pelea con todas sus fuerzas sostenida por nuestro amor, el de todos ustedes (con sus permanentes mensajes de recuperación) y la impecable labor del cuerpo médico y personal de salud del Hospital Italiano, para quienes no alcanzan nuestras palabras de agradecimiento", decía el mensaje que pidió agregar al último parte médico, difundido el 3 de julio.

Aseguran que la familia de Silvina Luna iría con todo contra Aníbal Lotocki

A tres semanas del ingreso de Silvina Luna a la terapia intensiva del Hospital Italiano, en el intento por combatir la bacteria que complica aún más la disfunción renal que padece a causa de las cirugías estéticas que le realizó Aníbal Lotocki más de una década atrás y por la que precisa un trasplante de riñón, Estefi Berardi reveló que su familia no descansará hasta ver al médico preso.

Así lo aseguró la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine), tras hablar con el círculo íntimo de la ex Gran Hermano. "Ayer estuve hablando con una persona que está en el hospital acompañando a Silvina Luna" dijo de entrada, para agragar que "Silvina la está peleando. Es importante reforzar las cadenas de oración para que salga adelante. Estamos todos súper positivos. El hermano de Silvina, Ezequiel, está seguro de que va a salir adelante".

En tanto, después de afirmar que todo el padecimiento de la modelo es responsabilidad de la mala praxis de Lotocki, Estefi contó: "La familia me dice 'estamos viviendo una pesadilla. No tenemos fuerza para salir a hablar. No es que no queramos'. Hablan de Silvina y se ponen a llorar".

"Y lo que me dicen de adentro es 'ahora no tenemos fuerzas, queremos primero que Silvina salga adelante, pero después de esto nos vamos a ocupar de que Lotocki vaya preso. Personalmente nos vamos a ocupar de que tipo este en la cárcel'", deslizó la ex angelita con firmeza.

Así, una indignada Carmen Barbieri intervino asintiendo: "Todo es consecuencia de la mala praxis. Todo tiene que ver con un señor que se llama Lotocki, que le puso en su cuerpo algo que la detonó", expresó. En tanto, Estefi Berardi concluyó contando: "Lo que me dice la familia es 'lo que le puso este tipo en el cuerpo es veneno y nos vamos a ocupar de que vaya preso'".