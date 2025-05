El chato Prada opinó sobre los engaños de Lourdes Sánchez con un empresario

En la misma línea, Paula Varela fue otra de las que se comunicó con el Chato y dio detalles de la charla que tuvo con él. “Le escribí y se sorprendió. Me dijo que me quede tranquila que es todo saraza, que esto no es así. Me lo desmintió todo”, explicó la panelista, descartando también los rumores de esta doble vida entre Lourdes y el empresario que habría conocido en el Caribe.

La palabra del Chato Prada:

En ese mismo momento, el productor también se comunicó con Ángel de Brito que salió en vivo en Bondi y explicó: “Me causa mucha gracia. Obviamente que la llamé a Lourdes porque estaban todos los chicos de Intrusos en el canal mostrándome la nota”. Y sobre su relación con la bailarina, con quien se encuentra hace 15 años en pareja, aclaró: “Estamos juntos, re contra felices. Ella me acompaña mucho en la gestión de América y yo en su trabajo en Corrientes. Estoy al tanto de todos sus trabajos, por eso no me afecta”.

“No pude hablar con ella pero la voy a llamar. Me parece mucho todo esto... Sé quién es la gente con la que se junta Lourdes. Se saca miles de fotos con todo el mundo. Ahora, lo del casamiento ya es demasiado... encima no me invitaron”, bromeó Prada, tratando de desdramatizar todo y tomándose hasta con humor el rumor que explotó por estas horas.

Por último, el Chato también habló de lo mucho que afectan todas estas versiones infundadas a Valentín, el hijo que tiene junto a Lourdes. “Me da cosa porque tiene 8 años y pregunta sobre las cosas que se dicen. Eso sí me enoja. Lo que menos quiero es figurar en los medios con estas cosas que lo afectan a él. Es una paparruchada”, sentenció.