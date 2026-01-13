Donación de María Becerra pudo equipar a cuatro brigadas contra incendios

El mensaje que publicó la influencer.

Por otro lado, acercó una lista de insumos que se están pidiendo actualmente para salvaguardar a los animales de la zona. Se solicitan guantes, platsul, curabichera, jeringas con agujas, gasas, caléndula, dipirona, colirio, tramadol, cinta papel, vendas autoadhesivas, iodo y penicilina.

image

En tanto, el Gobierno aseguró este lunes que "22 de los 32 incendios forestales" registrados en la provincia de Chubut se encuentran "completamente extinguidos", en el marco de un operativo conjunto desplegado en la Patagonia.

La confirmación fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje publicado en la red social X, donde destacó la labor coordinada de los distintos organismos nacionales que intervienen en la emergencia.

"Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos", señaló Adorni, quien reconoció a la Administración de Parques Nacionales, a Vialidad Nacional, la Cancillería y los ministerios de Seguridad, Defensa, Capital Humano y Salud.