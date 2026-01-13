Donación de María Becerra pudo equipar a cuatro brigadas contra incendios
De acuerdo a la influencer Inés de la Torre, conocida en redes como “Paltavidavegana”, con el aporte de la artista se lograron comprar diversos elementos para combatir el fuego. “Sos realmente la nena de Argentina”, le agradeció.
En el contexto de los incendios que continúan azotando a la Patagonia, María Becerra donó dinero para ayudar a comprar diversos elementos para cuatro brigadas autoconvocadas que trabajan para extinguir el fuego en Chubut.
Así lo informó la influencer Inés de la Torre, conocida en redes como "Paltavidavegana", quien expresó que el aporte de la artista se pudo ayudar a los equipos con la compra de "ropa de trabajo, motobombas, mangas, lanzas y otras herramientas forestales".
"Gracias por la difusión y el aporte. Gracias por demostrarnos una vez más que sos realmente la nena de Argentina", escribió a través de una historia de Instagram. Además, compartió una imagen con los elementos adquiridos.
Por otro lado, acercó una lista de insumos que se están pidiendo actualmente para salvaguardar a los animales de la zona. Se solicitan guantes, platsul, curabichera, jeringas con agujas, gasas, caléndula, dipirona, colirio, tramadol, cinta papel, vendas autoadhesivas, iodo y penicilina.
En tanto, el Gobierno aseguró este lunes que "22 de los 32 incendios forestales" registrados en la provincia de Chubut se encuentran "completamente extinguidos", en el marco de un operativo conjunto desplegado en la Patagonia.
La confirmación fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje publicado en la red social X, donde destacó la labor coordinada de los distintos organismos nacionales que intervienen en la emergencia.
"Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos", señaló Adorni, quien reconoció a la Administración de Parques Nacionales, a Vialidad Nacional, la Cancillería y los ministerios de Seguridad, Defensa, Capital Humano y Salud.