Dolores y olor a podrido: la revelación de una ex paciente de Lotocki

Beatriz Verger, ex paciente de Aníbal Lotocki, estuvo en el piso de Intrusos, América Tv, y relató este viernes el calvario que vivió tras pasar por el consultorio del polémico cirujano.

"Al principio estaba conforme. Me durmió y cuando me desperté me fui a mi casa ese mismo día. Te opera una hora y te vas, no te deja internado", contó sobre el procedimiento con Lotocki.