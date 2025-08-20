Nico Vázquez vive un momento de mucha angustia tras conocerse que Gimena Accardi lo engañó con un amigo. Si bien era un dato que habrían elegido mantener en secreto, este lunes todo salió a la luz en LAM (América), donde dieron detalles de la ruptura. La periodista Laura Ubfal también anticipó el descargo de la actriz en Olga en el que reconoció el error y le agradeció al galán por no exponerla públicamente.
Dieron detalles de cómo Nico Vázquez descubrió que Gimena Accardi lo había engañado
Dieron detalles de cómo Nico Vázquez descubrió que Gimena Accardi lo había engañado