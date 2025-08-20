Dieron detalles de cómo Nico Vázquez descubrió que Gimena Accardi lo había engañado

Nico Vázquez sigue en boca de todos por su separación de Gimena Accardi, de quien se enamoró perdidamente mientras grababan Casi Ángeles (Telefe). En comunicación con Yanina Latorre para desmentir cualquier tipo de affaire con sus compañeras de trabajo, no pudo contener el llanto y dio los motivos que habrían desencadenado la ruptura.

La conductora de SQP (América) ventiló que el artista le reconoció estar viviendo un infierno. “Acá no hay malos, no hay reproche. Laburábamos mucho. Ella empezó a crecer por su lado, yo por el mío. Empezamos a los 22 a salir. Empezó en Olga también. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero estoy convencido de que no voy a conocer a otra mujer como ella”, expuso.

En otro fragmento de la charla, Vázquez indicó que hace más de un año que no estaban bien, y un dato que le confió en secreto hizo que Latorre se convenciera de que fue Accardi quien lo dejó.