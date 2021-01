Diego Korol y la Negra Vernaci tienen coronavirus

No es la primera vez que el programa de Korol tiene que activar un protocolo de este tipo. En junio del año pasado, en plena cuarentena, desde la emisora anunciaron un primer contagio: “Informamos que se trata de un productor del programa Despierta Corazón (que va de lunes a viernes de 6 a 9 am). Ante la confirmación, hemos activado el protocolo sanitario aislando de manera preventiva a todos sus compañeros por 15 días”, detallaban en su momento.

Y así como no es la primera vez que ocurre un contagio en radio Pop, tampoco es la única, porque esta vez también se contagió otra de las figuras de la emisora. Elizabeth Vernaci, que hace La Negra Pop de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, también dio positivo de coronavirus. Y vale recordar que para La Negra esta pandemia no es una más. Muy por el contrario, se llevó a su padre el 25 de agosto del año pasado.

“La semana pasada se murió mi papá después de haber batallado todo julio y agosto”, contó en la radio en su momento. “Hace muchos años que ya estaba enfermo, y era una situación esperable, pero nunca pensé que lo iba a tener que afrontar en un contexto difícil, solitario, cruel y doloroso como este, y todas las palabras que puedan imaginarse”, contó. Además agregó que lo último que hizo por su papá fue grabarle un mensaje en el teléfono que él alcanzó a escuchar. “No estaba el protocolo todavía para despedirte de tu ser querido. Fue desesperante. El cura Agustín tuvo permiso, lo fue a ver, yo le grabé un saludo, y después me llamó para decirme que mi papá lo escuchó y reaccionó. Algo de él se despertó con mi voz, y a los dos días me llaman y me dicen que se murió”, dijo a mediados del año pasado, visiblemente dolida.

“Es muy feo despedirse de alguien que amás de esa forma. No hay nada que lo compare”, añadió Vernaci en su momento y todo hace pensar que transitar la enfermedad no debe ser fácil para ella. “Cuando estás solo con la persona que más querés del otro lado, que no la podés ni tocar ni nada, solo ver cómo murió en soledad absoluta, sin nadie que le dijera ‘te quiero’, en ese momento te replanteás si vale la pena tanta salida, todo; se siente mucho la crueldad y el dolor de despedir a un familiar en el medio de esta pandemia”, expresó en su momento. Además, instó a la audiencia a tomar conciencia sobre los alcances de esta pandemia que en agosto empezaba a atravesar un pico de casos en Capital Federal. “Todos tenemos que salir a laburar, pero hagámoslo con conciencia. Tomen recaudos, porque todos los que tomen son pocos”, apuntó.