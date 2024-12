Detuvieron a Garfunkel tras agredir a Victoria Vannucci

"Matías Garfunkel preso por violencia de género. Preso en la cárcel de Park City y de ahí al instituto psiquiátrico por orden médica", comentó Victoria en el posteo.

Y agregó totalmente conmovida por la dramática situación: "Por más dolor por mis hijos y mi misma digo basta. Entiendo perfectamente a las mujeres en mi situación, entiendo que me manipuló durante años con sus enfermedades y demás... Tengo tanto para aprender...".

"Cuando uno quiere ver feliz a un hijo hace cualquier cosa. ¡Mi error fue no hacer esto hace años!", explicó. Y remarcó que sus dos hijos Indiana y Napoléon están con ella resguardados.

"Mis hijos están conmigo y bien y estamos arrancando un tratamiento terapéutico los 3 para sanar!", finalizó.

El fuerte relato de Victoria Vannucci tras los videos de violencia de Matías Garfunkel: "Me pegaba embarazada"

En medio de la preocupación ante la gravedad de las imágenes que compartió en redes, Victoria Vannucci habló con el ciclo Secretos Verdaderos, América Tv, y relató el calvario que vive con Matías Garfunkel.

"Tengo un golpe en la cabeza, me golpeé la cadera, me empujó. Espero que lo que me ocurrió ayude a otras mujeres. Yo tengo que salir a trabajar y cuando uno sale a trabajar es él es que se queda en la cabeza", indicó.

"Mi error es que mi ex se quedara con mis hijos. Él me manipulaba siempre, me pegaba embarazada", dijo. Y remarcó: "Mis hijos están con asistencia terapéutica para empezar a subsanar, ellos están conmigo, son mi prioridad. Voy a poder hacer lo mejor que sea para mis hijos".

Sobre esos videos que subió a su cuenta de Instagram, Vannucci explicó: "Se le saltó el disparador en la cabeza y su bipolaridad. Es una persona capaz de hacer cualquier cosa cuando supera la bipolaridad, puede hacer mucho daño".

"Yo le pago la obra social y medicinas. En el día de ayer evidentemente no las tomó. No soy partidaria de pelear frente a niños, es malo. Abre la puerta fuerte, me caigo y me lastimo la cadera, después me golpeó la cabeza con el escritorio por lo que tengo una herida interna. Mis hijos estaban presentes", comentó sobre lo sucedido en las imágenes.

Y sobre Matías Garfunkel señaló: "Se lo llevaron preso con esposas por una semana y va a ir a un instituto psiquiátrico con una orden perimetral. Tiene sola una causa pendiente en la causa pendiente con la Justicia argentina. Vive cerca de mis hijos. Cuando él necesitó cien dólares de los hijos (de él) para comer jamás lo llamaron y lo asistieron. Nunca aparecieron para ayudar".

Contó además el trasfondo de los polémicos mensajes del empresario desde su cuenta en X en las últimas horas: "Al tener tantos problemas psiquiátricos dice barbaridades entonces Juan al leerlo en la cuenta de X le dice que se la deje manejar. Para lo único que aparecen es para eso".