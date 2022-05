Detalles sobre la romántica salida de la China Suárez y Rusherking

“Prefiero mantener oculta mi vida privada, soy un caballero”, sostuvo el joven artista. A pesar de que no quiso dar ningún detalle sobre la relación, no dudó en definir el encuentro reciente que tuvo con la ex de Benjamín Vicuña como una gran experiencia.

“Me fui mundial, nada más voy a decir eso. ¡Me fui mundial!”, dijo el ex de María Becerra sobre cómo fue la noche que compartieron.