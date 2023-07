Cubero publicó un video que no sería del agrado de Nicole Neumann

Dichas imágenes no hacen más que mostrar varias tiras de entraña asándose sobre las brasas de la parrilla, sabiendo que Nicole hace años no consume ningún tipo de carne ni sus derivados, y el tema de la alimentación dicen que habría sido uno de los varios puntos de conflicto con Indiana, que la terminó alejando de la casa materna.

Rápidamente muchos internautas asociaron la storie de Cubero como una suerte de dardo encubierto de él y de Indiana hacia Neumann, quien cansada de la mediatización del escándalo familiar tomó cartas en el asunto y a través de la Justicia logró que el ex futbolista y su abogada sean multados con 100 mil dólares cada uno por sus dichos en los medios.

El verdadero motivo que desató la furia de Fabián Cubero y separó a Indiana de Nicole Neumann

El profundo conflicto familiar entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, sigue sumando páginas a este escandalete digno de un culebrón. Ahora vino a saberse cuál fue el hecho puntual que habría desatado la ira de Fabián Cubero el año pasado con su ex y su pareja, Manu Urcera.

“El conflicto habría comenzado en marzo del 2022 con ese viaje a Entre Ríos que habrían hecho Indiana y una amiga con Urcera sin su mamá, que fue al día siguiente. Ahí algo se rompió, Cubero puso el grito en el cielo y habló con su abogado para que investigara y accionara al respecto”, aseguró Nancy Duré en Socios del espectáculo (El Trece).

Así, desde el ciclo mostraron algunas de las fotos de aquel viaje que el propio piloto había posteado desde sus historias virtuales, donde se la ve a Indiana con una amiga viajando en el asiento junto a un integrante del equipo de competición del piloto, mientras que adelante viajaba Urcera y otra persona de su team.

“No le gustó nada que Indiana viajara sola con Urcera, sin su mamá, es una menor. Si bien para viajar en el interior del país no necesitaban una autorización de él, tampoco contaban con su consentimiento”, deslizó entonces la periodista sobre el motivo del primer enojo del ex futbolista.

En tanto, su compañera Paula Varela sumó: “No tiene que ver con la convivencia con Urcera. Lo que le molestó a él (Cubero) fue que Indiana, de 14, viajó con otros hombres de 30 y pico, donde vos no sabés qué pasa con tu hija porque no los conocés a los otros tipos. No sabés si se sobrepasan. Como padre no sabés”.

De esta manera, las panelistas del programa aseguraron que la raíz del conflicto en realidad sería que Nicole no le avisó a Cubero que Indiana viajaría sin ella. “El problema básico es que ellos dos no tienen diálogo... Si ella le avisaba que hacía un viaje con amigos de él era diferente, pero capaz que Cubero se enteró viendo esta foto que su hija estaba de viaje”, concluyeron.