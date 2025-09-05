"
Cris Morena reapareció en público y emocionó a todos

“Agradecerles a Erreway, a todos porque estoy acá… mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila. Y todos ustedes van a estar dándoles su luz. ¡Gracias!”, dijo la productora.

Cris Morena se presentó en el Movistar Arena durante el show de Erreway, y conmocionó a todo el público allí presente al recordar a su hija Romina Yan y a su nieta Mila Yankelevich, fallecida el 28 de julio en un trágico accidente naútico en Miami, Estados Unidos.

Guido Zaffora, entre otros, compartió el video en su cuenta de X. Al inicio, la cámara se centra en la pantalla, donde se la ve tomando el micrófono. Luego, el enfoque cambia al escenario, mostrando a Cris mientras habla sobre el show: "Que noche mágica, única, irrepetible, maravillosa. El cumple de Cami y todos ustedes escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes. Vivan las canciones y el amor".

La sorpresa se transformó rápidamente en emoción y ovación cuando la productora, además de agradecer el acompañamiento del público, recordó a su hijay a la pequeña Mila: “Agradecerles a Erreway, a todos porque estoy acá… mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila. Y todos ustedes van a estar dándoles su luz. ¡Gracias!”.

Cris volvió a mostrarse en público tras el trágico fallecimiento de su nieta, la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. Ya se había pronunciado a través de las redes sociales, con distintos mensajes a su nieto Valentín -hijo de Romina- y también devolviendo el cariño que le habían brindado por su cumpleaños el pasado 23 de agosto.

FUENTE: PrimiciasYa

