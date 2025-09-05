Cris Morena se presentó en el Movistar Arena durante el show de Erreway, y conmocionó a todo el público allí presente al recordar a su hija Romina Yan y a su nieta Mila Yankelevich, fallecida el 28 de julio en un trágico accidente naútico en Miami, Estados Unidos.
Cris Morena reapareció en público y emocionó a todos
“Agradecerles a Erreway, a todos porque estoy acá… mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila. Y todos ustedes van a estar dándoles su luz. ¡Gracias!”, dijo la productora.