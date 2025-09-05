Cris Morena reapareció en público y emocionó a todos

Guido Zaffora, entre otros, compartió el video en su cuenta de X. Al inicio, la cámara se centra en la pantalla, donde se la ve tomando el micrófono. Luego, el enfoque cambia al escenario, mostrando a Cris mientras habla sobre el show: "Que noche mágica, única, irrepetible, maravillosa. El cumple de Cami y todos ustedes escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes. Vivan las canciones y el amor".

La sorpresa se transformó rápidamente en emoción y ovación cuando la productora, además de agradecer el acompañamiento del público, recordó a su hijay a la pequeña Mila: “Agradecerles a Erreway, a todos porque estoy acá… mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila. Y todos ustedes van a estar dándoles su luz. ¡Gracias!”.