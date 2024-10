Coti Romero se quebró y habló de la crisis que atraviesa

En medio de la devolución del jurado Flavio Mendoza, la correntina se quebró. "¿Sabés qué me gusta de vos, Coti? Que vos tenés emoción de verdad. No es algo que está ahí. Y también hay dolor ahí adentro. Y eso uno a veces lo saca, cuando estás acá. ¿Estás bien?", le preguntó el bailarín.

Entre lágrimas, Coti expresó: "Sí, ando teniendo unos días medio difíciles. No lo hablo con mucha gente. Me cuesta un poco hablar. Y a veces me lo guardo. Trato de estar siempre al 100 por ciento porque tengo muchas cosas que hacer y también hay muchas cosas que dependen de mí, a veces me doy cuenta de no puedo y caigo".