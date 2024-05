Coti Romero abandonó un programa en vivo tras una discusión

Por qué Coti Romero abandonó Bendita

El productor que estaba a cargo del graph le puso más pimienta al asunto asegurando que “Coti lo gastaba a Horacio Pagani”, y la cosa se trasladó al piso. “Esta nena no tiene la menor idea de cómo se juega. Se le nota la cara que no tiene la menor idea”, protestó Pagani ante las morisquetas de la panelista invitada.

“¡Yo digo, Boca le rompió el cu… a River!”, dijo Pagani, que se corrigió de inmediato. “Lo único que falta que después de ocho días… que le rompieron la cabeza”, dijo, y Coti le respondió: “¿Y de qué te sirvió? (…) De las palabras de necio hay que hacer caso omiso”.

“No me voy a pelear con una nena”, dijo Horacio, que le pidió ayuda a la “Mini Furia” que interpreta Leo Raff, que a su vez se lavó las manos. El duro cruce siguió, con Coti haciendo caso omiso hasta que llegó el corte; pero al regreso la ex Gran Hermano ya no estaba en el estudio.

“Estoy feliz porque esta pendeja se fue una vez por todas. (…) La eché de todos lados por eso”, se ufanó la “Mini Furia”. ¿Se fue por la pelea con Pagani? En diálogo con Ciudad, Edith Hermida lo negó: “Tenía que irse al programa de La Tora y estaba pautado”, reveló.