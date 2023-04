Confirmaron a otra figura para el Bailando 2023

En este sentido, el viernes Locho Loccisano contó en el programa Desayuno Americano quién sería la tercera figurada confirmada en la pista del Cabezón. Se trata de Camila Homs, la ex del futbolista Rodrigo de Paul.

"Hay grandes posibilidades, estamos charlando todavía, tendrá que verlo después mi representante. Me gustó la propuesta, muy interesante. Me encanta bailar, de chica estudié", precisó la modelo en charla con el ciclo que conduce Pamela David.

Y remarcó sobre cómo manejará los clásicos cruces que se originan en el programa: "Yo soy buenita. Si me ponen Miénteme (tema de Tini Stoessel, actual pareja de su ex) lo bailo, ¿por qué no?".

Y sobre su presente sentimental, después de aquellas imágenes a los besos con el futbolista José Sosa en un boliche, Camila Homs aclaró: "Estoy sola, muy bien así".

Moria Casán ya es parte del Bailando 2023: la foto de la firma de la primer jurado del programa de Marcelo Tinelli

El Bailando 2023 está cada vez más cerca, y en LAM, América Tv, mostraron imágenes exclusivas de la firma del contrato entre Moria Casán y la productora de Marcelo Tinelli, para convertirse en la primera jurado confirmada del ciclo que en julio llega a la pantalla de América TV.

Si bien era un secreto a voces que Moria formará parte de la nueva edición del certamen, hoy lo confirmaron. "Hoy estuvieron los cuatro juntos en la casa de Moria, y arreglaron que van a estar", dijo el conductor.

"Pato va a estar aunque no hay rol definido", dijo el conductor, Ángel de Brito, dejando en claro que la participación de la One viene de la mano de la de su marido, Pato Galmarini. "Mañana se junta Polino, y luego quien les habla y Pampita", dijo Ángel, con lo cual el histórico jurado del Bailando es casi un hecho.