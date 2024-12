La actriz y cantante no solo compartió fotos de la fiesta en familia y con amigos en la intimidad de su hogar, también afirmó que fue la más feliz de su vida.

“Mi Navidad más feliz en 32 años. No faltaba ni sobraba nadie. Jamás me cansaré de agradecer a Dios por todos los momentos que me hace vivir”, escribió la China e ilustró sus palabras con postales muy tiernas, junto a sus hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.