Claudia Villafañe comentó que tiene diferencias con una de sus hijas

A lo que Claudia comentó: “Ay, son cosas diferentes, porque cocinas para tu familia, tus amigos, después el cliente termina siendo un poco de, no sé si familia, pero con algunos llegas a tener mucha conexión y nada, cada uno, cada evento es único y se hace con eso, con mucho amor”.

Sobre la fiesta que organizó para el cumpleaños de una de las hijas de Dalma, Villafañe comentó: “Roma cumplió años el 12, lo festejamos el lunes y la verdad que es espectacular verle la cara a ella de felicidad cuando entró y como sorprendida, ya está”.

“¿Qué siente una abuela de celebrar y de crearle todo el ambiente de cumpleaños?”, le preguntaron a Claudia. Y allí reconoció que su hija Dalma es "complicada".

“Bueno, es difícil, cuando es para los tuyos es difícil. Porque Dalma es una clienta bastante complicada. Se mete, por supuesto, yo le pido a ella, Roma eligió a Bluey y lo eligió ella", remarcó.

Y cerró reconociendo cómo le costó ponerse de acuerdo con su hija por el evento: "No hago nada sin consultarle a Dalma. Pero es complicada. La lista me la entregó media hora antes del evento, no, se puede. No se hace eso. No se puede así”.