Cinthia Fernández, y un polémico sorteo entre sus seguidores

Lo cierto es que luego de comenzar con las refacciones de su casa en Escobar y renovar sus cinco baños, a Cinthia se le ocurrió armar un concurso para regalarle a sus seguidores los artefactos que desinstalará.

Cinthia Fernández inodoros - historias IG.jpg

Cinthia Fernández contó que quiere regalar los inodoros y el resto de los artefactos viejos que renovará en los cinco baños de su casa.

A través de sus stories, la mediática aclaró que los aparatos tienen algunos detalles. Por el uso, los inodoros tienen visibles manchas de sarro debido al problema de agua que hay en la zona. “¿Ven esas manchas? No es suciedad, eso es mancha de sarro. Todos los inodoros están así. No somos sucios, es el sarro que me destruye absolutamente toda la casa”, explicó.

Para participar, sus casi 6 millones de seguidores de Instagram tendrán que responder en la cajita de comentarios que dejó en sus historias, contando por qué quieren ganarse los inodoros usados.