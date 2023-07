Cinthia Fernández se quebró en vivo: "No estoy bien"

Y el conductor le dejó en claro: "No, está bien y te lo dije la otra vez. Acá todos tiene derecho a preguntar, a hablar, pero en orden. Porque si no se transforma en un programa que a mí no me gusta hacer... Pero podés decir lo que se dé la gana".

"No considero trabajar en desorden. De hecho, tengo rítmicas de laburo, porque hace muchísimos años que vengo laburando de esto. No soy la mejor, no soy la peor", argumentó Cinthia.

Y agregó: "Soy una laburante. Y esto no es por Andrés Nara. Imagínate que discutir con una persona es casi como una gimnasia para mí. Estábamos debatiendo algo que había pasado acá, vos no estabas, y me hubiese gustado que me dejen desarrollar. Y me hubiese gustado, ante la elevación de voz, otros tratos".

"No estoy bien. No me siento cómoda. Prefiero llorar antes de putear. Siempre voy a ser fiel a mis convicciones y ser sincera", finalizó.

Cómo fue el tenso cruce entre Cinthia Fernández y Andrés Nara

"Cuando viniste acá me parece que fui muy respetuosa", le dijo Cinthia Fernández al papá de Wanda y Zaira, Andrés Nara. Y él le contestó molesto por algo que había dicho hace unos días: "Vos estás mal informada, lo que dijiste en su momento estás desubicada porque no sabías la verdad".

"Nosotros sabíamos la interna y la realidad de la situación. ¿Vos fuiste a la clínica? Vos estás mal informada siempre", le marcó Andrés a Cinthia, cuando se referían al episodio de salud que tuvo Wanda.

"Vos no tuviste respeto por tu hija y choluleaste", le dijo Cinthia. Y luego deslizó: "Hice una pregunta periodística y puedo preguntar las veces que se me cante".

Al escuchar esto, el Negro Oro se metió: "No, no es así, las reglas de juego no son así". "¿No son así?", retrucó Fernández. Y el conductor contestó categórico: "No", y le pidió a Andrés que continúe su relato.

Luego, la panelista se terminó retirando del estudio en plena entrevista tras la tajante aclaración que le hizo el conductor.