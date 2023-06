Cinthia Fernández reveló cuánto hace que no tiene tiene sexo

En tanto, entre las preguntas que la mediática recibió desde sus Instagram Stories, pudo leerse "¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo?". Y la sincera respuesta de Cinthia, no fue otra que "Uff perdí la cuenta pero más de 2 años seguro. Pero estoy feliz. No lo sufro posta. Estoy muy ocupada y ni ganas".

"Ni en pedo me casaría. Y ya tengo mi familia. Me ensamblaría pero no haría convivencia creo. Mucho menos en mi casa", respondió en en tanto ante la consulta de si volvería a formar una familia.

Por último, cuando los internautas indagaron por qué en este tiempo no conoció a nadie, Cinthia Fernández apeló nuevamente a su honestidad brutal. "Les juro que están intensos con el tema pareja... PORQUE NO QUIERO, no me interesa, nadie me voló la cabeza" lanzó presumiblemente fastidiada.

Al tiempo que remató: "En la etapa que estoy lo siento una pérdida de tiempo, y porque los tipos están hechos unos pelotudos. ¿Quedó claro? No sé cómo decirlo pero NO QUIEROOOO".

Cinthia Fernández se hartó de las maestras de sus hijas y les dejó un crudo mensaje

Cinthia Fernández volvió a la carga contra las maestras del colegio de sus hijas por el material que le envían para hacer de tarea, que ella considera demasiado, y otra vez dejó en claro su enojo.

La panelista de Nosotros a la mañana, El Trece, se cansó de las tareas escolares de sus hijas Charis, Bella y Francesca y remarcó que los trabajos prácticos de deben realizar sus nenas son en idioma inglés y que a ella la complica por demás.

Cinthia compartió en sus historias de Instagram una cartulina con dibujos y términos en inglés que estaba haciendo a altas horas de la noche y apuntó contra el colegio de sus nenas.

"Harta de todos los trabajos prácticos que mandan extra del colegio después de ocho horas ahí adentro Mabel... Me entendés! Piedad a los padres. Encima en english, este mes me liquidó", lanzó la panelista muy enojada por la situación.

De inmediato sus seguidores comenzaron a darle una mano para la traducción y luego compartió su alegría por poder resolverlo: "Correcciones listas", expresó ya más calmada y con el tema solucionado.