Cinthia Fernández, indignada con la mamá de Matías Defederico

Cinthia se defendió tras ser criticada por su rol como madre. "Dijo que no las llevo al médico, que no soy la madre que aparento, y yo me rompo el culo por mis hijas. Vivo para y por ellas", sostuvo.

La panelista del programa de Fabián Doman adelantó que iniciará acciones legales contra la mamá de Matías Defederico. "Todo lo que dicen lo van a pagar en la Justicia", advirtió.

En referencia a las declaraciones de Analía, que puso en duda la veracidad de las denuncias por violencia de género contra el ex jugador, Cinthia acotó: "Se pregunta por qué no lo denuncié. ¡Mil de veces lo denuncié! No lo denuncio porque pasó en otro país. Cuando me cagó a palos a mí fue en Chile. Y cuando le pegó a mi hija fue en Ecuador. Yo tendría que litigar en esos países. Yo la invito a que me denuncie por falso testimonio".

La integrante de Momento D cerró su descargo con una frase contundente. "Usted me amenazó por WhatsApp. ¡Usted es una persona nefasta!", sentenció.

La mamá de Matías Defederico, contra Cinthia Fernández: "Quiere que mi hijo se suicide"

El jueves en A la tarde (América TV), Analía Frascino, la mamá de Matías Defederico, rompió el silencio y lanzó duras declaraciones sobre la hija pareja de su hijo, Cinthia Fernández.

"Nos tienen hartos a todos", exclamó la mujer en el programa de Karina Mazzocco. Y advirtió: "Necesito que me lleve a la Justicia porque ahí se van a aclarar un montón de cosas".

Este viernes, la mamá de Matías Defederico estuvo en el piso de A la tarde y volvió a apuntar contra Cinthia Fernández. "Vengo porque estoy cansada y lo veo mal a mi hijo", comenzó diciendo.

Analía explicó que ella tomó la decisión de hablar en los medios porque su hijo siente miedo de hacer declaraciones. "Si él está hablando hoy acá, mañana tiene una demanda por violencia de género de parte de ella", indicó.

La mujer denunció que Cinthia inventó las denuncias de violencia que realizó contra Matías. "Ella nunca lo denunció en la Justicia. El golpe del dedo se lo hizo en el gimnasio. Y el golpe de la nena en la cabeza fue porque un día discutieron y Matías reboleó el control remoto, con tanta mala suerte, que le pega en la cabeza a la nena", detalló.

La mamá de Defederico aseguró que la bailarina solo tienen un único propósito: "Él no tiene un mal trato hacia las mujeres. Todo lo que sale a decir ella es mentira. Quiere ver que mi hijo se suicide, que se cuelgue de algún lado o se tome unas pastillas".

"Ella está ensañada con él. Se acuesta a la noche pensando en la maldad que le va a hacer al otro día", añadió.

Analía también se refirió a los reclamos económicos que viene llevando adelante Cinthia. "No hay más plata porque todo que él tenía se usó para comprar la casa donde vive ella. Piensa que se casó con Lionel Messi, pero no, se casó con un jugador que no era rico. De hecho, hoy ella maneja más plata que él", afirmó.

Por último, la mujer fue contundente al dar su opinión sobre el vínculo de su hijo con la bailarina. "Cuando ella quedó embarazada, yo le dije 'no podes dejarla vivir sola, tenés que vivir con ella'. Se fueron a vivir juntos, pero nunca se tendría que haber ido a vivir con ella porque ahí empezó el infierno", sentenció.