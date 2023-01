Cinthia Fernández criticó a Melody Luz por pedir dinero para las notas

Y en un video, siguió contra los periodistas: "Ya la panza no se puede ocultar. Estábamos esperando comunicarlo nosotros porque hay algunos nefastos que se enteran y lo quieren contar antes de tiempo, cero respeto por los tiempos y la privacidad de uno, pero les re cabio".

En este sentido, Cinthia Fernández fue contundente contra Melody Luz desde el ciclo Nosotros a la mañana, El Trece, y la cuestionó por sus actitudes y el decir que no hablará con la prensa si no hay dinero a cambio.

“¿A vos te destrató por ponerlo en redes? Está ofendidísima Lady Di. Su actual mujer bardeó a toda la prensa. Decirle a la prensa ‘te re cabió’ no me parece bien”, criticó la panelista.

Y amplió: “Considero que sí tiene razón en que se tiene que respetar los tiempos de la maternidad y de anunciarla porque tiene que haber un tiempo seguro y prudencial, pero eso en el medio ya lo tenemos”.

“Uno puede contestar con respeto y decir ‘no quiero contestar’, pero no eso de ‘les re cabió’. Es como una Mariana Nannis criada a polenta. Pide que le paguen para hacer una nota. ¿Pero quién le va a pagar, por favor? No se hace eso. A mí no me gusta”, cerró certera.