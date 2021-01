Chiche Gelblung recibió la vacuna china y contó su experiencia

"Una dosis sola que cubre el 95 por ciento. Me la dieron en el brazo y duele. Estaba sordo antes de la vacuna, bromeó el periodista", explicó con su sentido de humor.

Y remarcó sobre el procedimiento en plena pandemia y por qué no se dio la vacuna rusa.

"Hice todo el trámite yo. La rusa no me corresponde por la edad, no se la da Putin, me la voy a dar yo...", aseguró Chiche.