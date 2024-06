Céline Dion sobre su trastorno: "Es como si alguien te estrangulara"

En un adelanto de la charla que tuvo con la periodista Hoda Kotb, Celine detalló la sensación que tiene al intentar cantar: “es como si alguien te estrangulara”. Allí presionó con sus dedos la garganta y ejemplificó: “Es como si alguien estuviera empujando tu laringe, faringe” y con la voz entrecortada, agregó: “Es imposible subir o bajar el tono”.

En los minutos de esa charla, la cantante explicó que, aunque los primeros síntomas del síndrome los percibió en su garganta, se trata de una enfermedad que gradualmente avanzó: “Es como si te dieran espasmos. Empezó acá (señalándose su garganta), creyendo que sería solo ahí, pero pueden ser abdominal, en la columna o en las costillas”.

“Si estiro mis pies o si estoy cocinando, que me encanta cocinar, se me traba en ese movimiento. Mis dedos, mis manos, se quedan en una posición que no se puede destrabar. Es como un calambre. A veces el espasmo es tan severo que puede llegar a romperte un hueso, como una costilla”, detalló Céline, sobre el duro momento que está viviendo.

Así anunció Céline Dion al mundo que no podía seguir cantando

En diciembre del 2022, Céline Dion conmovió a todo el mundo y particularmente a la industria de la música y el entretenimiento al anunciar que padece un trastorno neurológico incurable llamado Síndrome de la Persona Rígida.

Aunque en ese momento se anhelaba que su distancia de los escenarios sería una cuestión de unos meses, para luego retomar parte de su gira europea, con el pasar del tiempo descubrieron que eso no sería posible, más allá de los esfuerzos de toda su familia por encontrar una cura.

“Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con vosotros en persona. Como sabéis, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí”, dijo al comenzar el video que colgó en sus redes sociales, tanto en francés como en inglés.

Según contó, viene acarreando problemas de salud desde hace algún tiempo, pero dio con el diagnóstico hace poco. "Afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, aseguró.

“Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan”, afirmó.